JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi! Sigara zammı ne zaman uygulanacak?

Sigara ve alkol ürünlerinde yeni yıla girilmesinin hemen ardından herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!