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    • Yaşam
    • 04.01.2022 10:57
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    • 04.01.2022 10:57
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    JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi! Sigara zammı ne zaman uygulanacak?

    Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları araştırılıyor. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi merak edilir oldu. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

    Sigara zammı ne zaman uygulanacak?

    Sigara ve alkol ürünlerinde yeni yıla girilmesinin hemen ardından herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    JTI

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

    Camel Slender: 17,50 TL

    Camel: 18 TL

    Monte Carlo Slender: 17,50 TL

    Monte Carlo: 17,50 TL

    LD: 17,50 TL

    PHİLİP MORRİS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

    Muratti Blu: 22 TL

    Lark: 22 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO (BAT)

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

        Kent D-Range: 18 TL

        Kent Slims: 21 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

        Rothmans: 17,50 TL

        Viceroy: 17,00 TL

        Pall Mall: 18,00 TL

        Tekel 2000: 17,50 TL

        Tekel 2001: 17,50 TL

        Samsun: 18,00 TL

        Maltepe: 18,00 TL

        TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

        Violet - Slims: 19.00 TL

        Winner Slims - Family: 18.00 TL

        HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

        HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

        HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

        HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

        President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

        Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

        President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

        Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

        Point Blue - Slims: 15.00 TL

        Medley Kısa - Family: 15.50 TL

        MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

        Toros 2005 - Family: 15.50 TL

        Hazar Kısa - Family: 15.50 TL
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        Haberler Yaşam JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi! Sigara zammı ne zaman uygulanacak?
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