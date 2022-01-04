JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi! Sigara zammı ne zaman uygulanacak?

Sigara ve alkol ürünlerinde yeni yıla girilmesinin hemen ardından herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
JTI
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
PHİLİP MORRİS
Marlboro Edge: 23 TL
Marlboro Touch: 24 TL
Marlboro: 25 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Muratti: 23 TL
Muratti Blu: 22 TL
Lark: 22 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL