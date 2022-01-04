Beyoğlu’nda dehşet! Yüzünü maskeyle kapatıp dükkanı bastı





VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Öte yandan saldırının ardından işyeri sahibi Atakan Atabey'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, iş yerine 6 adet, park halindeki araca ise 3 adet kurşun isabet ettiğini tespit etti. Çevredeki inceleme yapan polis ekipleri, şahsın ateş açtığı yerde ise 10 adet boş kovan ve 1 adet patlamamış mermi ele geçirdi.