Türkiye, yurt dışına kaçırılan eserler için gece gündüz çalışıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yurt dışına kaçırılan Anadolu kökenli eserlerin Türkiye'ye iadesi için gecegündüz çalışıyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'un başında bulunduğu ekip, yurt dışındaki müzeler ve sanat ticaretiyle uğraşan kurumların web sayfaları ile yayınlarını titizlikle tarıyor. Anadolu'dan kaçırılan kültür varlıklarını tespit ediyor.

Daha sonra söz konusu ülkeye gidip, yerinde incelemede bulunan ekipler, tarihi eserlerin Türkiye'ye iade edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyor. Ekip bir yılda 3 bin 480 eseri Türkiye'ye getirmeyi sağladı.