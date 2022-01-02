İstanbul Fatih’te 5 katlı otelde yangın! Can pazarı yaşandı

'ATLAMAYIN, ATEŞ DAHA BÜYÜMEDEN, İTFAİYE GELENE KADAR ATLAMAYIN'

Otelde çıkan yangının görgü tanığı Gürsel Barlık, "Bir patlama gerçekleşti. O anda baktım her taraf cam parçaları, insanlar kaçışıyordu. Çıkıp baktığımda yangını gördüm. İtfaiye ve ambulans geldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi vardı. Patlamayla yangını gördük. Diğer odalara sıçradı. Önce kendilerini atmaya çalıştılar. Bağırdık. 'Atlamayın, ateş daha büyümeden, itfaiye gelene kadar atlamayın' dedik. Sonra kendileri yangın merdiveninden inmeye çalıştı" dedi.