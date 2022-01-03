Sokak köpekleri saldırısının adresi bu kez Manisa! 8 yaşındaki çocuğa 60 dikiş atıldı

Gaziantep'te yaşanan köpek vahşeti, Türkiye'yi sarstı. 4 yaşındaki A. A., evinin bahçesinde oynarken 2 Pitbull'un saldırısına uğradı. Ölümle burun buruna gelen talihsiz yavru, tedavi altına alındı.

Yürekleri yakan bu olayın ardından düğmeye basıldı. Tehlikeli ırk köpeklerin kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için genelge yayınlandı. Sokak köpeklerinin kabusu yaşattığı çocuklar arasında 8 yaşındaki M. D. de vardı. Manisa'da yaşayan M. D. 21 Kasım'da evinin kapısının önünde oynarken Pitbull köpeğinin saldırısına uğradı! Cani hayvan tarafından defalarca yüzü ısırıldı! Hemen hastaneye kaldırılan Mert'in yüzüne tam 60 dikiş atıldı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Anne M. D., oğlunun olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu anlattı. "Okula giderken sabah genelde karanlık oluyor. Bir köpek yanımıza kadar geldi. M. köpeği görünce 'anne, anne' diyerek yanıma yanaşıyor. Geceleri bazen ürperiyor" ifadesini kullandı. Köpek saldırısı sonucu ölümden dönen M. ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: Hala korkuyorum. Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum. Bir keresinde annem yanımda değilken gördüm. Hemen ağacın arkasına kaçtım. Köpekleri toplasınlar.

İKİNCİ AMELİYAT YAPILABİLİR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, A. A.'nın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: Köpekler çene kemiği ve yüz sinirlerine zarar vermiş. Tamir edilmesi gereken yüz sinirleri var. 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir.