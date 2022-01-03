Kıbrıslı Türk Birkan Uzun, ölümüyle KKTC'yi yasa boğdu (Yaşam haberleri)





434 BİN LIRA DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca 434 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 388'er lira, 4+1 bilenler 537'şer lira, 4 bilenler 46'şar lira, 3+1 bilenler 27'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



ALKIŞLAR MELİKE'YE

İzmir'de yaşayan Melike Yağmurcukardeş (22), kalbinin güzelliğiyle takdir topladı. Pandemi boyunca, yazdığı mektuplarla şehit askerlerin ailelerine ve gazilere destek olmaya çalıştı. Şimdiye kadar yaklaşık bin 200 aileye ve gaziye mektup gönderen Melike bununla da kalmadı. 400 polis ve askere mektup göndererek şehit kütüphaneleri projelerinde yer aldı. Kahramanların mezarlarını ziyaret eden Melike, 5 Ocak 2017'de PKK'lı hainlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i de unutmadı. "Onun adına da bir mektup hazırladım. O gün bu mektupları insanlarımıza dağıtacağım. Kahramanları unutmayacağız" diyerek herkesi duygulandırdı. TOLGA YANIK

ADLİ TIP

Tarihler, 9 Kasım'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. İstanbul'da Can Göktuğ Boz, mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletti! Müebbet hapsi istendi. Mahkeme şizofren tanısı konan katilin tedavi evraklarının incelenmesini istedi. Akli dengesinin incelenmesi için 3 hafta boyunca Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulmasına karar verdi. SEDA NUR GÜNAYDIN

FOTO KONTROL

Bursa'da kurye Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüranlık yaptı. Bir "terörist"i canlandırdı. Kamuflaj kostümle set arkadaşlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafını, "Film setinden bir kare" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ancak iddiaya göre aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı, Murat K., o fotoğrafını patronuna yolladı. Bu yüzden işten atıldı. Başka bir işe girdiğinde, yine aynı fotoğraf karşısına çıktı. İkinci kez işten çıkarıldı. Soluğu savcılıkta aldı: Murat K. ve Mustafa D., beni şikayet etmişler. Cezalandırılsınlar! BULUT YAMANDAĞ

DİKKAT POLİS VAR

İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü'nde statlardaki görüntüler izlendi. 2021-2022 sezonunda 566 taraftara işlem yapıldı. Bu kişilerin, spor müsabakalarına girişleri 1 yıl yasaklandı.

WUSHU İŞE YARADI

Konya'da Sıla Özge Öden, küçükken çok yaramazdı. Ailesi de uslansın diye Uzakdoğu sporu Wushu Kung Fu'ya yolladı. Sıla hem uslandı hem de uluslararası yarışmalarda tam 115 madalya kazandı.

AHSEL ZONGULDAK'TA

Aysel İleri (20), odasına girdi. Bir süre sonra silah sesi geldi. Ailesi ambulansa haber verdi. Ancak göğsünden vurulan genç kız yaşamını yitirdi.