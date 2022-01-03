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    “Kesişme; İyi ki varsın Eren” filmi, dün vizyona girdi

    "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi, dün vizyona girdi. Vatandaşlar, Eren Bülbül'ün hayatını, gözyaşları içinde izledi. Filmi izleyenlerden Yiğit Eren Kavun, "İsmim Eren ve ben de Eren'le aynı gün doğdum. Eren şehit oldu ama biz buradayız. Erenler bitmez. İyi ki adım Eren. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

    Erenler tükenmez

    Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatını konu alan ve doğum günü olması nedeniyle 1 Ocak'ta tüm yurttaki 800 sinemada, aynı anda gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, halkı sinemaya çekti. Bülbül'ün memleketi Trabzon'da hemşerileri filme yoğun ilgi gösterdi.

    Kentte 4 sinemadaki 25 salonda gösterime giren filmi izlemeye gelenlerin kuyruğu, bir sinemanın bulunduğu AVM'nin dışına taştı.

    Filmi izleyenlerden Yiğit Eren Kavun, "İsmim Eren ve ben de Eren'le aynı gün doğdum. Eren şehit oldu ama biz buradayız. Erenler bitmez. İyi ki adım Eren. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

    Galata Kulesi'nde de şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video gösterisi yapıldı. Kuleye yansıtılan 'İyi ki Doğdun Eren', 'İyi ki Varsın Eren' yazılı görsellerle doğum günü kutlandı

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