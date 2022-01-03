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    • Yaşam
    • 03.01.2022 18:35
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    • 03.01.2022 18:35
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    İstanbul'da tramvay bekleyen vatandaşa şok! Tramvay beklerken araba ile karşılaştılar

    İstanbul'da tramvay durağında bekleyen vatandaşlar karşılaştıkları manzara ile adeta şoke oldular. Bir araç yolunu şaşırıp tramvay durağına doğru ilerledi. Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

    DHA
    Metro beklerken araba ile karşılaştılar

    Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı.

    Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

    Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.

        Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı.

        Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da tramvay bekleyen vatandaşa şok! Tramvay beklerken araba ile karşılaştılar
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