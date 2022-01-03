Bunlar aklını kaybetmiş! TikTok'ta şov yapacağım diye canını hiçe saydılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde TikTok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı.
Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetleri de süresiz olarak iptal edildi.
1 Ocak Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü biri tek tekere geçerek uygulama noktasından 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. O sırada yol kenarında bir gencin de telefonla olayı çektiği tespit edildi.
Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi TikTok videosu yapmak için çektiği belirlendi.