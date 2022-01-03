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    • Yaşam
    • 03.01.2022 09:51
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    • 03.01.2022 10:11
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    İstanbul'da Beyoğlu Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesinti! İşte su kesintisi olacak mahalleler

    İSKİ, İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de yarın 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbullular ise arama motorlarında "İstanbul'a sular ne zaman gelecek" diye arama yapıyorlar. İSKİ'den yapılan açıklamada 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle su verilemeyeceğini belirtti. İşte İstanbul'da 12 saat boyunca su verilemeyecek yerler...

    DHA
    İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi

    Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

    Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

    BEYOĞLU
    Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
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        Haberler Yaşam İstanbul'da Beyoğlu Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesinti! İşte su kesintisi olacak mahalleler
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