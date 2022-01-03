Aile, İlişki ve Cinsel Sağlık Uzmanı Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia!

Dilekçede, Işıktekiner'in bu unvana sahip olmamasına rağmen klinik psikolog unvanı kullandığı, 1219 Sayılı Kanun'da yasada yer alan hastalıklara ilişkin olarak yetkisiz şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İHBAR ETTİ
Dilekçede, dernek tarafından ön araştırma yapıldığı, araştırma sonucunda Işıktekiner'in Türkiye'de denkliği bulunmayan ve kendisine diploma ve unvan hakkı sağlamayan Newport Üniversitesi mezunu olduğu kaydedildi.
Klinik Psikolog olmamasına karşın bu ünvanı kullanmakta olduğunu ve kendisini çeşitli web siteleri, sosyal medya ve farklı mecralarda bu unvanla tanıttığı, yetkisi olmamasına karşın çeşitli hastalıklara ilişkin tedavileri uyguladığı ileri sürüldü.