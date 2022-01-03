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    • Yaşam
    • 03.01.2022 09:36
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    • 03.01.2022 09:36
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    Aile, İlişki ve Cinsel Sağlık Uzmanı Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia!

    "Psikolog" Esra Işıktekiner'in, denkliği bulunmayan bir üniversitenin "İnsan Davranışı Sanatları" bölümünden mezun olmasına rağmen, kendisine yetkisi bulunmadan unvan takınarak insanları tedavi ettiği tespit edildi. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yetkisi ve unvanı olmamasına rağmen web sitesi bağlantıları ve haber çıktılarında kendisine yetkili olmamasına rağmen unvan takınarak tedavi ettiği ileri sürülen doktor hakkında 1219 sayılı yasaya muhalefet suçundan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Esra Işıktekin'er ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

    Sözde psikoloğun oyunu ortaya çıktı

    Dilekçede, Işıktekiner'in bu unvana sahip olmamasına rağmen klinik psikolog unvanı kullandığı, 1219 Sayılı Kanun'da yasada yer alan hastalıklara ilişkin olarak yetkisiz şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

    TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İHBAR ETTİ
    Dilekçede, dernek tarafından ön araştırma yapıldığı, araştırma sonucunda Işıktekiner'in Türkiye'de denkliği bulunmayan ve kendisine diploma ve unvan hakkı sağlamayan Newport Üniversitesi mezunu olduğu kaydedildi.

    Klinik Psikolog olmamasına karşın bu ünvanı kullanmakta olduğunu ve kendisini çeşitli web siteleri, sosyal medya ve farklı mecralarda bu unvanla tanıttığı, yetkisi olmamasına karşın çeşitli hastalıklara ilişkin tedavileri uyguladığı ileri sürüldü.

        "HASTA DANIŞMANIYIM"
        Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Esra Işıktekiner, Dr. Tamer Gültekin'in yanında hasta danışmanı olarak görev yapmakta olduğunu, hastalara psikolojik danışmanlık yaptığını, geçmiş iş yaşamında bireysel çalışmadığını ve yüksek lisans belgesinin Türkiye Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği ve Hukukçular Derneği tarafından akreditesi olduğunu ileri sürdü.

        Suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek kimlerle çalıştığını gösteren belgeleri ve şu an çalıştığı yerde, kimin bünyesinde çalıştığını gösteren broşürü savcılığa delil olarak sundu. Işıktekiner'in sunduğu delil niteliğindeki belgelerde Newport Üniversitesi'nden "İnsan Davranışı Sanatları" bölümünden lisans mezunu olduğunu gösterir belge, St. Clement Üniversitesi'nden "Klinik Psikoloji" bölümünden yüksek lisans mezunu olduğu gösterir belge, Süleyman Eserdağ, Didem Kurban ve Tamer Gültekin isimli doktorların yanında çalıştığını gösterir SGK dökümü ve çeşitli programlara katıldığını gösterir sertifikalar yer aldı.

        YETKİSİZ UNVAN KULLANDI İDDİASI
        Savcılık, Esra Işıktekiner'in mezuniyet belgesi aldığı üniversitelerin ülkemizde denkliğinin bulunmadığını tespit etti.

            Sertifikalarında Klinik Psikolog unvanı kullanmasına ve ya çeşitli hastalıklara ilişkin tedavi etmesine yeterli olmadığı bu belgelerin faaliyet alanında geçerli olmadığını belirledi.

            Sabah'ın haberine göre yetkisi ve unvanı olmamasına rağmen web sitesi bağlantıları ve haber çıktılarında kendisine yetkili olmamasına rağmen unvan takınarak tedavi ettiği ileri sürülen doktor hakkında 1219 sayılı yasaya muhalefet suçundan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Esra Işıktekin'er ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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            Haberler Yaşam Aile, İlişki ve Cinsel Sağlık Uzmanı Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia!
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