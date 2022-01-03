Aile, İlişki ve Cinsel Sağlık Uzmanı Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia!

Klinik Psikolog olmamasına karşın bu ünvanı kullanmakta olduğunu ve kendisini çeşitli web siteleri, sosyal medya ve farklı mecralarda bu unvanla tanıttığı, yetkisi olmamasına karşın çeşitli hastalıklara ilişkin tedavileri uyguladığı ileri sürüldü.