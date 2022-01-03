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    • Yaşam
    • 03.01.2022 22:41
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    • 03.01.2022 22:49
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    Ankara Valiliğinden 'meteorolojik' uyarı: Su baskını, sel ve çığa dikkat

    Son dakika haberleri... Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

    Ankara Valiliğinden ’meteorolojik’ uyarı!

    Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

    Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

    Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

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    Haberler Yaşam Ankara Valiliğinden 'meteorolojik' uyarı: Su baskını, sel ve çığa dikkat
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