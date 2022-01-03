Alkollü sürücünün yaptığı savunma şaşkına çevirdi: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

Aksaray'da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü ilginç bir savunma yaptı.
Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 42 DVA 16 plakalı otomobil sürücünü durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.'nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.
"YEMEK YEMEYE ÇIKMIŞTIM NORMALDE YAPMIYORUM"
Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. "Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum" diye kendini savundu.