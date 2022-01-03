Alkollü sürücünün yaptığı savunma şaşkına çevirdi: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

"YEMEK YEMEYE ÇIKMIŞTIM NORMALDE YAPMIYORUM"

Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. "Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum" diye kendini savundu.