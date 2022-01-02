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    • Yaşam
    • 02.01.2022 11:11
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    • 02.01.2022 11:11
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    Esenler'de korkunç cinayet

    Esenler'de geçen hafta korkunç bir cinayet yaşandığı ortaya çıktı. Kan donduran olayın ayrıntılarına göre 18 yaşından küçük 5 çocuğun saldırısına uğrayan Afganistanlı Muhammet Zahir, kalbinden 9 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti. 5 çocuk tutuklandı.

    Esenler’de korkunç cinayet

    Olay geçtiğimiz hafta Esenler, Salıpazarı'nda meydana geldi. İddialara göre 5 çocuk maktul Muhammet Zahir'i gasp etmeye çalıştı. Afgan Zahir ile çocuklar arasında arbede yaşandığı esnada çocuklardan biri iddialara göre yanında bulundurduğu bıçağını çekerek Zahir'i kalbinden 9 kez bıçakladı. Olayın ardından ağır yaralanan Muhammet Zahir hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 5 çocuk ise savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan çocuklar "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    5 ÇOCUK DA TUTUKLANDI
    Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen çocuklar ifadelerinde, çelişkili beyanlarda bulundu. Maktulü 9 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk ise ifadesinde "Ben kimseyi bıçaklamadım, kimin bıçakladığını da görmedim" dedi. Şüpheli çocuğun avukatı ise "Müvekkilimin kurban olarak seçildiği gözlemlenmektedir. Müvekkilimin maktulü kalbinden 9 kere bıçaklamaya fiziği elverişli değildir" şeklinde beyanda bulundu. Hakimlikte ifadeleri alınan 5 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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