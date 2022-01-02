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    • Yaşam
    • 02.01.2022 10:32
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    • 02.01.2022 11:18
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    16 yıldır her gün hayatının 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor

    Bursa'da bir özel hastanede çalışan Erbay Demir, 16 yıldır her gün 9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor. Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir "Bu asansörle hastaları katlara çıkarıyorum. Burada her gün 2 metrekarelik alanda 9 saatim geçiyor. Bu işe başladığımda saçlarım simsiyahtı. Bu işi yapmaya başladıktan sonra bembeyaz oldu" dedi.

    Bursa'da bulunan bir hastanede çalışan Erbay Demir, asansör görevlisi olarak her gün asansörle hastaları taşıyor. Asansörün içinde yaşayan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor.

    16 yıldır hayatının 9 saati asansörde geçiyor

    Gelen hastaları hemen asansörle ameliyathanelere çıkarıyor. Servislere gidecek hastaları gideceği servis katına taşıyor. Hastanede asansöre ihtiyacı olanlar kendisini arıyor, o da asansörü hemen istenilen kata çıkartıyor. Bu şekilde günde yüzlerce kez asansörle katlar arasında kilometrelerce yolculuk yapıyor.

    Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir, çayını bile asansörde içiyor. Her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor. Bu zamana kadar asansörle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve çok sayıda tanınmış kişiyi taşıdığı oldu. Demir, asansör hücreyi andırsa da, işini severek yaptığını belirtti.

        Emekli olana kadar bu işi yapacağını ifade eden Erbay Demir, "Bursa'da bir hastanede asansör görevlisi olarak çalışıyorum. Burada 16 yıldır her gün 9 saat çalışıyorum.

        Bu asansörle hastaları katlara çıkarıyorum. Burada her gün 2 metrekarelik alanda 9 saatim geçiyor. Bu işe başladığımda saçlarım simsiyahtı. Bu işi yapmaya başladıktan sonra bembeyaz oldu.

        Bu asansörle cumhurbaşkanını, başbakanı ve çeşitli sanatçıları çıkarttım. Burada başımıza ilginç olaylar da geliyor. Bir hastanın eşi doğum yapmıştı. Onları aşağı indirdim. Vatandaş geri geldi, abi eşimi karıştırmışım, yanlışlıkla başka bir kadını çıkartmışım dedi.

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            Haberler Yaşam 16 yıldır her gün hayatının 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor
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