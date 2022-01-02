16 yıldır her gün hayatının 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor

Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir, çayını bile asansörde içiyor. Her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor. Bu zamana kadar asansörle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve çok sayıda tanınmış kişiyi taşıdığı oldu. Demir, asansör hücreyi andırsa da, işini severek yaptığını belirtti.