16 yıldır her gün hayatının 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor

Bursa'da bulunan bir hastanede çalışan Erbay Demir, asansör görevlisi olarak her gün asansörle hastaları taşıyor. Asansörün içinde yaşayan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor.
Gelen hastaları hemen asansörle ameliyathanelere çıkarıyor. Servislere gidecek hastaları gideceği servis katına taşıyor. Hastanede asansöre ihtiyacı olanlar kendisini arıyor, o da asansörü hemen istenilen kata çıkartıyor. Bu şekilde günde yüzlerce kez asansörle katlar arasında kilometrelerce yolculuk yapıyor.
Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir, çayını bile asansörde içiyor. Her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor. Bu zamana kadar asansörle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve çok sayıda tanınmış kişiyi taşıdığı oldu. Demir, asansör hücreyi andırsa da, işini severek yaptığını belirtti.