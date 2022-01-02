Eğitime kar arası! Erzincan'da okullar tatil edildi

ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımı etkiliyor. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçidinde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.