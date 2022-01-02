Eğitime kar arası! Erzincan'da okullar tatil edildi

Erzincan'da kar yağışı sebebiyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.
ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımı etkiliyor. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçidinde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerindeki trafiğin aksamadan ilerlemesi için karayolları ekipleri iş makineleriyle sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.