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    • Yaşam
    • 02.01.2022 21:40
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    • 02.01.2022 21:40
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    Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı! 3 yaralı

    Son dakika haberi... Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Adıyaman’da kontrolden çıkan araç takla attı! 3 yaralı

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Vakkas Korkmaz idaresindeki 51 DT 232 plakalı Tofaş marka otomobil, Güneykaş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Vakkas Korkmaz ile otomobilde bulunan Hüseyin Korkmaz ve Kağan Korkmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı! 3 yaralı
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