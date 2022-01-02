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    • Yaşam
    • 02.01.2022 19:15
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    • 02.01.2022 19:44
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    2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı son Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayılarını paylaştı

    2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu geldi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 2 Ocak 2022 korona verileri...

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    2 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." ifadelerini kullandı.

    1 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    31 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Yaşam 2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı son Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayılarını paylaştı
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