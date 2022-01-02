2 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı son Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

2 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." ifadelerini kullandı.

1 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU