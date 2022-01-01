Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 120 milyon TL ile neler alınabilir? TAKVİM gazetesi sizler için derledi

Yeni yıl, yeni hayallerle geldi. Herkes, 'Ah bir zengin olsam' dedi. Gözlerse Milli Piyango çekilişindeydi. Yılbaşı Özel Çekilişi'nin bu yıl ki ikramiyesi tam 120 milyon TL'ydi. Yılbaşı geleneğini devam ettiren binlerce kişi Eminönü'ndeki Nimet Abla'ya akın etti. Kapış kapış satılan biletler neredeyse tükendi! TAKVİM'se büyük ikramiyeyle yapılacakları listeledi...
EMLAK
1.8 milyon liradan 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
İstanbul Bağdat Caddesi'nden 7-8 milyon liraya deniz manzaralı dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.
GÜNLÜK 53 BIN LİRA GETİRİ
120 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1.6 milyon lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.