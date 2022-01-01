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    Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 120 milyon TL ile neler alınabilir? TAKVİM gazetesi sizler için derledi

    Milyonlar, yeni yılda sağlık, huzur ve para diledi! Milli Piyango’nun bu yılki ikramiyesi ise tam 120 milyon TL’ydi. TAKVİM, bu parayla neler alınacağını sizler için listeledi...

    Büyük ikramiye büyük hayaller

    Yeni yıl, yeni hayallerle geldi. Herkes, 'Ah bir zengin olsam' dedi. Gözlerse Milli Piyango çekilişindeydi. Yılbaşı Özel Çekilişi'nin bu yıl ki ikramiyesi tam 120 milyon TL'ydi. Yılbaşı geleneğini devam ettiren binlerce kişi Eminönü'ndeki Nimet Abla'ya akın etti. Kapış kapış satılan biletler neredeyse tükendi! TAKVİM'se büyük ikramiyeyle yapılacakları listeledi...



    EMLAK
    1.8 milyon liradan 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.
    İstanbul Bağdat Caddesi'nden 7-8 milyon liraya deniz manzaralı dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.



    GÜNLÜK 53 BIN LİRA GETİRİ
    120 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1.6 milyon lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.



        ARSA DA KAZANÇLI
        Bodrum'da 10 milyon liradan denize yakın 12 müstakil ev alınabilir. Yatırımını arsaya yapmak isteyenlerse Bodrum Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan 15 bin metrekare arazi alabilir.



        ALTIN
        96 bin adet çeyrek altın23 bin 506 adet Cumhuriyet altını.



        10 ŞANSLIDAN BİRİ OLUNABİLİR
        Bugattı'nın sadece 10 adet üretilecek modeli Centodieci'den 1 adet alınabilir. Önümüzdeki yıl üretime başlayacak araç, 4 turboşarjlı 8.0 litrelik bir V16 motora sahip. Araç 2.5 saniyede 100 kilometre hıza çıkabiliyor.



            FİLO KURMAK MÜMKÜN
            120 milyon lira ile 5 milyon liradan 24 adet süper yat sahibi olunabilir. İkramiye ile 20 milyon liralık özel jetlerden 6 tane alabilir, bir filo kurabilirsiniz.

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            Haberler Yaşam Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 120 milyon TL ile neler alınabilir? TAKVİM gazetesi sizler için derledi
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