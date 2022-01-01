Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 120 milyon TL ile neler alınabilir? TAKVİM gazetesi sizler için derledi





EMLAK

1.8 milyon liradan 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.

İstanbul Bağdat Caddesi'nden 7-8 milyon liraya deniz manzaralı dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.