İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi

Kazayı gören Volkan Türkmez ise, "Kazaya ortasında denk geldim. 4 - 5 tane yaralı gördüm. Acil bir şekilde müdahale edildi. İçlerinde çocuklar da vardı. Çok alışageldiğimiz bir olay değil. 11 araç vardı kazada. Öndekinin ani fren yapması sonucu zincirleme kaza oldu. En sonunda da taksici bariyere çarptı" şeklinde konuştu