Adana'da kavga ihbarına giden polisi bıçakladı

Sokakta kavga eden kişiler olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi. Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın, polis ekibini görünce ekip aracına saldırdı.