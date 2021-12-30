Karaköy'de mucize kurtuluş kamerada! Her şey 5 saniye oldu: Hatalı dönüş yaptı yayaların arasına daldı

Olay dün saat 12.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 PT 1920 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ünlü, yasak olan bir noktada bulunan trafik ışıklarından "U" dönüşü yaptı.
Bu esnada 34 TDL 77 plakalı ticari taksi ile seyir halinde olan Süleyman Düşden, aracın aniden önüne çıkmasıyla duramayarak arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.
ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI, CANLARINI ZOR KURTARDILAR
Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş yaralandı. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Araç da ağaca çarparak durabildi. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.