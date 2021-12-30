İstanbul Bayrampaşa’daki Pakistanlı cinayetinde şok detay! Pakistan’daki bir doktoru görüntülü arayıp…

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad, İftkhar Ahmad cezaevinden getirildi. Pakistanlı üç sanığa cesedi yok etmekte yardım ettiği öne sürülen ve tutuksuz yargılanan Cuma Özbey duruşmada hazır bulunurken, Sezer Balıkçı mahkemeye gelmedi.
"HABERİM OLSAYDI KAÇARDIM"
Duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Syed Muhammad İmran Bukhari, "Zahir Shad bir akşam beni aradı, aşağı inmemi söyledi ve 'Salman'ın durumu iyi değil' dedi. Ben de Salman'ın durumuna bakmaya gittim. Eve gittiğimde durumu iyi değildi, halsizdi ve yanında siyah bir şişe duruyordu. Zannederim ki uyuşturucu ve sahte alkolden. Lavaboya götürdüm. Bir müddet sonra daha iyi oldu. Evime döndüm ama içim rahat etmedi, tekrar Salman'ın yanına gittim. Zahir ile nargile içtim, sonra tekrar evime gittim. Yaklaşık 20 gün sonra polis kapıyı çaldı. Böyle bir şeyden haberim olsaydı kaçardım. Saat 05.00'ten sonra hiçbir şey görmedim" dedi.
"CESEDİ 7 KİŞİ TAŞIDI"
Sanık Zahir Shad da Sulman Ali'nin olay günü sarhoş olduğunu öne sürerek, "Salman, İftikhar Ahmad'a küfretmeye başladı. O da 'söyle bana küfretmesin' dedi. Sonra tuvalete gittim. Çıktığımda İftikhar'ın elinde bıçak vardı, sallıyordu. Ben durdurmaya çalıştım ama bıçakladı. İmran Bukhari orada yoktu, kendi evindeydi. Salman yere düşünce çıkıp gitti. O zaman Salman baygındı. 'Ambulansı arayın' dedim. İmran, 'Deli misin, polisi arama! Ev benim adıma, olay benim üzerime kalır' dedi. 'Arayın' dediğim halde polisi aramamam için İmran beni tehdit etti. 7 kişi arabaya binip cesedi götürmüş. Arabada yoktum. Önce iple bağladılar, sonra battaniyeye sardılar. Sonra çöp poşetine koyup götürdüler. Pakistanlı bir doktoru arayıp görüntülü konuşma yaptılar. Doktor, öldüğünü söyledi. Herkes çıkıp gidince ben evde kaldım. Akşam saatlerinde evden çıktım" diye konuştu.