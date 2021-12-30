İstanbul Bayrampaşa’daki Pakistanlı cinayetinde şok detay! Pakistan’daki bir doktoru görüntülü arayıp…

"HABERİM OLSAYDI KAÇARDIM"

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Syed Muhammad İmran Bukhari, "Zahir Shad bir akşam beni aradı, aşağı inmemi söyledi ve 'Salman'ın durumu iyi değil' dedi. Ben de Salman'ın durumuna bakmaya gittim. Eve gittiğimde durumu iyi değildi, halsizdi ve yanında siyah bir şişe duruyordu. Zannederim ki uyuşturucu ve sahte alkolden. Lavaboya götürdüm. Bir müddet sonra daha iyi oldu. Evime döndüm ama içim rahat etmedi, tekrar Salman'ın yanına gittim. Zahir ile nargile içtim, sonra tekrar evime gittim. Yaklaşık 20 gün sonra polis kapıyı çaldı. Böyle bir şeyden haberim olsaydı kaçardım. Saat 05.00'ten sonra hiçbir şey görmedim" dedi.