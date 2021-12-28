Psikolojik sorunları olan koca eşini vurdu... Daha sonra kendi kafasına sıktı





VAKA SAYISI 26 BİN 99

Türkiye'de dün 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 22 bin 24 oldu.



ŞAFAKTA BASKIN

Gaziantep'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 271 şüpheliden 22'si tutuklandı. Polis şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda 1 kilo 214 gram metamfetamin, 263 gram bonzai, 36 gram eroin, 22 gram esrar, 63 hap, 6 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.

RUH HALİ BOZUK

Aksaray'da sözde öğretmen Ali Rıza Yücel, 14 Aralık'ta öğrencisi T.K.'yı darp edip boğazını sıktı. Görevden uzaklaştırıldı. Hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yücel'in 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı sırada şiddet uyguladığı öğrenciler de, CİMER'e şikayet yağdırdı. Yazdıkları, dudak uçuklattı! G.K. (28) şikayetinde, "Ali Rıza Yücel, bana küfürler etti. Çoraplarını koklattı" diye yazdı.

BUZ TUTTUK!

Kara kış Türkiye'yi esir aldı! UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na kadar ulaştı! Buz tutan heykeller karla kaplandı!

AH AYŞEGÜL

Sınıf öğretmeni, kardeşi tarafından katledildi. Sınıf öğretmeni Ayşegül Taşkın (36), Gaziantep'te görevliydi. Psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için Erzincan'a gitti. Kardeşi tarafından bıçaklanarak katledildi.

EŞSİZ ŞİDDET

Adana'da bir kadın, eşinin kendisine ait maaşına el koyduğunu belirterek boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, erkeğin bu yolla ekonomik şiddet uyguladığını gerekçe göstererek çifti boşadı. Mahkeme kadına maddi ve manevi tazminat verilmesini karara bağladı. Yargıtay da erkeğin eşine 'ekonomik şiddet' uyguladığını belirterek hükmü onadı.

MEVLÜT HASGÜL

KALABALIK

Antalya Alanya'da bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının, yüksek sesli müzik, ışıklar ve kalabalıkta işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Almanya hayvan hakları organizasyonu olan PETA, mekan sahibine mektup yazıp balığı azat etmesini istedi. Cevap alamayınca Tarım ve Orman Bakanlığı ile irtibata geçti. Ekipler işyerini kapatıp sahibine de bin 500 lira ceza kesti. Balık da rahat yaşayacağı başka bir yere nakledildi.

YÜRÜ BE AZRA!

İstanbul Kağıthana'de ilköğrenim dördüncü sınıf öğrencisi Azra Çakır, 23 Nisan etkinlikleri için kurulan eğlence platformundaki oyuncağa ayağını kaptırdı. Makine dönmeye devam ederken küçük kızın bacağı vücudundan uzadı. Kalça kemiği yerinden çıkan kızın kırılan kemiği yerine takılsa da aylarca yatağa mahkum kaldı. Defalarca ameliyat olan kaza Çakır, değnek ve tekerlekli sandalye yardımıyla yaşama sarıldı. Aile ise hukuk mücadelesi başlattı. DİLEK YAMAN DEMİR

TOPLUSOYGUN

Roman mağazalarının sahibi Turgut Toplusoy'a ait 6.5 milyon liralık 2 tablo, Çekmeköy'deki evinden çalındı. Vecihi Bereketlioğlu ve Hikmet Onat'ın el ürünü 2 adet eseri, galeri sahibi şüpheli Habip A.'nın "Bir arkadaşına göstermek için evde aldığı, yerine sahtelerini getirdiği" iddiası ortaya atıldı. Toplusoy, "Ben yurt dışındaydım. Eve benim haberim olduğunu belirterek girmiş ve tabloları alıp başkasına satmış. Ben sorduğumda sahtelerini yapıp geri getirdi" diyerek olayı savcılığa taşıdı. Polis, orijinal tabloları buldu! DİLEK YAMAN DEMİR

KÖŞE BIÇAK DEHŞET

İstanbul'da Ufuk Keskin, gece dışarı çıktı. Sokakta küfür eden Oğuzhan K. ve Muhammet Enes Y.'yi uyardı. Ancak iki cani, bir dönerciden aldıkları bıçakla Ufuk'a saldırdı. Talihsiz genç ne yazık ki kurtarılamadı.

AH BERNA

İzmir'de konservatuar öğrencisi Berna Özcan, ölü bulundu. Adli Tıp'tan gelen rapor acı sonu ortaya koydu: Uyuşturucuya bağlı kalp krizi...