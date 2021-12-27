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    Tekirdağ'da av tüfeğiyle ölü bulunan Cem Mermer'i öldürenin babası olduğu ortaya çıktı!

    Veli Mermer, oğlu Cem’i av tüfeğiyle öldürdü. Ağlayarak itirafta bulundu: Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Böyle olmasını istemezdim.

    En ’baba’ itiraf

    Tekirdağ Malkara'da önceki gün Cem Mermer (27), başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, baba Veli Mermer'in (58) aracının cesedin bulunduğu bölgede olduğunu tespit etti.



    Şüphe üzerine harekete geçen ekipler, Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan Veli Mermer, tutuklandı. İfadesinde gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da av tüfeğiyle ölü bulunan Cem Mermer'i öldürenin babası olduğu ortaya çıktı!
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