Tekirdağ'da av tüfeğiyle ölü bulunan Cem Mermer'i öldürenin babası olduğu ortaya çıktı!





Şüphe üzerine harekete geçen ekipler, Mermer'in evinde ve iş yerinde arama yaptı. Bir av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan Veli Mermer, tutuklandı. İfadesinde gözyaşı dökerek oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Mermer "Oğlumun kendine göre rahatsızlığı vardı. Olay günü tartıştık. Sonra böyle bir olay oldu. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

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