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    • Yaşam
    • 24.12.2021 16:39
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    • 24.12.2021 17:27
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    SON DAKİKA: İzmir'de facia 3 çocuk yanarak can verdi

    Son dakika haberleri... İzmir Bayındır'da kelimenin tam manasıyla facia yaşandı. Bir evde çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verdi. Yangın esnasında anne ve baba evde olmazken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

    AA
    Facia! 3 kardeş yanarak can verdi
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    İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında biri 3, diğerleri ise 2 yaşında olan kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı belirtiliyor. Emniyet ekipleri olayla ilgili araştırmalara başlarken, incelemeler sürüyor.

    3 ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ
    İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

    Facia! 3 kardeş yanarak can verdi

    Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.

    ANNE VE BABA EVDE DEĞİLDİ
    Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

    Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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    Facia! 3 kardeş yanarak can verdi
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de facia 3 çocuk yanarak can verdi
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