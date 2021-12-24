Doktora “Öğleden sonra gelin” dediği için saldırmış





İfadesinde burnunu kırdığı doktoru darp etmediğini iddia eden Yunus Emre D., "Randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince, ne zaman bizi alacaklarını sorduk. Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize 'Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darbetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.