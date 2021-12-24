Sesleri duyup polisi aradı! Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü



Bahçesindeki hayvanlarına yiyecek vermeye gelen Orhan Yıldırım isimli şahsın sesleri duymasına üzerine fark edilen kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin halatlar yardımı ile otomobile güçlükle ulaştı.