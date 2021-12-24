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    Pitbull dehşetinin son kurbanı 4 yaşındaki talihsiz çocuk oldu! Pitbullun sahibi gözaltında

    Pitbull dehşetinin son kurbanı 4 yaşındaki kız çocuğu oldu. Sokaklarda ve sitelerde sınır tanımayan bu vahşi teröre dün büyük tepki yağdı. Kanunların da çok daha caydırıcı olması gerektiğine dikkat çekildi.

    Yeter artık

    4 yaşındaki A. A., Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde oturdukları sitenin bahçesinde oynuyordu. Basket sahasında birden bire iki pitbull köpeğin saldırısına uğradı.

    Çevredekilerin yardıma koştuğu o anlarda köpek, küçük çocuğu uzun süre bırakmadı. Yüzünden ve göğsünden yaralanan çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Saldırgan köpekler yakalanarak barınağa götürüldü. Hastanede tedavisi süren küçük çocuk yaşam savaşı veriyor. Olay sonrası köpek sahiplerine 60 bin lira ceza kesilirken, yaşanan pitbull terörüne tepki yağdı. İşte o yorumlar:

    TEHLİKELİ ırkları besleyenlere ağır cezalar gelsin.
    PARA cezası caydırıcı olmuyor.
    PİTBULL beslemek hayvan severlik değil.
    PİTBULL besleyenlerin psikolojik sorunları var. Gereken yapılmalı.
    KATİL köpekleri besleyen lere acımayın artık.
    A. de son kurban olmayacak. Çok yazık.

    YASAK KİMİN UMURUNDA
    Türkiye'de Pitbull, Mastiff, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Napoliten, Doberman gibi köpek cinsleri yasaklandı. Geçtiğimiz günlerde tehlikeli köpeklerin gezdirilirken kayış tasma ve ağızlık kullanımı zorunlu hale getirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI
    Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. tutuklandı.

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