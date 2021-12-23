Süper zeka Ezel Ali Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

Mersin Yenişehir İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın (8), girdiği matematik olimpiyatlarında aldığı ödüllerle adından söz ettirmeyi başardı.

Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'na 25 ülke 26 bin 335 katılımcı ile online katılan Ezel Ali, 1. sınıflarda altın madalyaya ulaştı. Yarışmanın 2. aşaması olan Singapur Matematik Meydan Okuması Yarışması'na katılan süper zeka, 180 ülkede bütün matematik ve akıl oyunları yarışmalarında dereceye girip, 28 bin 760 birinci sınıflarda dünya üçüncülüğünü, takım oyunlarında ikincilik ve 2 gümüş madalya kazandı.

Amerika Matematik Oyunları'nda ise dünya üçüncüsü oldu. Ezel Ali, başarısını anne ve öğretmenlerine borçlu olduğunu dile getirdi.

ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK

Matematik öğretmeni anne Gülşen Tan, "Pedagogumuz ısrarla 'bu özel bir çocuk' diyerek oğlumuzu keşfetti. Yaşının çok üstünde sorular vardı. Ülkem adına çok mutluyum" dedi.