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    • Yaşam
    • 23.12.2021 15:00
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    • 23.12.2021 15:45
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    Masaj salonlarına fuhuş baskınları! Tek tek paket

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 3 ay süren teknik takip sonucunda 16 ayrı masaj salonuna yapılan operasyon ile gözaltına alınan 6’sı kadın 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Masaj salonlarına fuhuş baskınları! Tek tek paket

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi.



    Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8'i erkek 6'sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı.

    Masaj salonlarına fuhuş baskınları! Tek tek paket

    Takibe alınan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve özel bölmede yetiştirilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
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        Haberler Yaşam Masaj salonlarına fuhuş baskınları! Tek tek paket
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