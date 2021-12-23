Kütahya'da tarihin seyrini değiştirecek buluş! Tam 4 bin 500 yıllık

Kütahya'da, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ ruhsat sınırı içinde yer alan höyükte yürütülen kurtarma kazısında, 4 bin 500 yıllık urgan parçaları gün ışığına çıkarıldı.
Seyitömer Höyüğü'nün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989 yılında başlatılan kazı, Çelikler Holding sponsorluğunda son 3 yıldır Kütahya Müzesi Müdürlüğünce ve Müze Uzmanı Serdar Ünan denetiminde sürdürülüyor.
Kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, kazıya arkeolog, antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 teknik personel ve 250 kişiden oluşan işçi grubuyla devam ettiklerini söyledi.
Ünan, kazıda Erken Tunç Çağı 2 ve 3'üncü dönemleri ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimin açığa çıkarıldığını anlattı.
Höyükte son dönem yürütülen kazı çalışmalarında geçmişe ışık tutan 6 bin civarında arkeolojik bulguya ulaşıldığını belirten Ünan, "Organik buluntular arasında tahıllar, tohumlar yer alıyor. Bir mekanda o gün kullanılan ne varsa, yapının duvarındaki ahşap, mekanın içinde bir küp içinde depolanan tahıl veya bir ip parçası gibi buluntuların günümüze kadar ulaştığını söyleyebiliriz." dedi.