Kütahya'da tarihin seyrini değiştirecek buluş! Tam 4 bin 500 yıllık

Ünan, yerleşim yerlerinde yaşanan yangınların, buluntuların günümüze kadar ulaşmasını sağladığını vurguladı.

Çürüme ve bozulmadan dolayı organik kalıntıların binlerce yıl kalamadığını ancak oksijenle temas etmemesi ve yanmamasının, korunmasında en önemli etken olduğunu dile getiren Ünan, şöyle konuştu: "Seyitömer'in bir ticaret merkezi olduğuna yönelik buluntulara da ulaştık. Kütahya, bilindiği gibi günümüzde dünyanın her yerine seramik ve çini gönderen önemli bir merkez. Aslında bu seramik üretiminin, en erken seri üretimin, ilk defa Seyitömer'de ortaya çıktığını söylemek mümkün. Seyitömer aslında İç Batı Anadolu için bir ticari uğrak noktası diyebiliriz. Mezopotamya'dan gelen tüccarların uğradığı, batıya ve kuzeye geçmek için muhakkak uğranılan bir merkez diyebiliriz."