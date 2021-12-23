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    Danilo Zanna'nın ardından Somer Sivrioğlu da boşanma kararı aldı

    Ünlü şef Somer Sivrioğlu, 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile anlaşmalı olarak boşandı. Beraber çalıştığı İtalya şef Danilo Zanna da geçen hafta eşinden ayrılmıştı. İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmıştı.

    Boşanan boşanana!

    Masterchef yarışma programıyla adını duyuran şef Somer Sivrioğlu'na 2009 yılında eşi Aslı Sivrioğlu tarafından boşanma davası açıldı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterildi.

    Dava, dün sonuçlandı. Taraflar arasında boşanma anlaşması sağlandı. Somer Sivrioğlu, "Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dedi. Aslı Sivrioğlu ise "Ben de boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur" dedi.

    Çift, İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuklarının velayeti Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi.

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