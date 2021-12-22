Şanlıurfa'da 35 gündür haber alınamayan Mülkiye Kazan ölü bulundu! Nişanlısı katil şüphelisi olarak emniyete götürüldü

Şanlıurfa'da düğününe günler kala ortadan kaybolan ve 35 gündür kendisinden haber alınamayan Mülkiye Kazan'ın (23) önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Ceylanpınar kırsalında hayvanları otlatan çobanlar tarafından boş bir arazide bulunan cesedi, Kazan'ın ablası ayakkabısından teşhis etti.