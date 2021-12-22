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    Şanlıurfa'da 35 gündür haber alınamayan Mülkiye Kazan ölü bulundu! Nişanlısı katil şüphelisi olarak emniyete götürüldü

    Şanlıurfa'da düğününe günler kala kaybolan Mülkiye Kazan'dan 35 gündür haber alınamamıştı. Önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Nişanlısı katil şüphelisi olarak emniyete götürüldü.

    Ceyhan Torlak
    Katil nişanlısı mı?

    Şanlıurfa'da düğününe günler kala ortadan kaybolan ve 35 gündür kendisinden haber alınamayan Mülkiye Kazan'ın (23) önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Ceylanpınar kırsalında hayvanları otlatan çobanlar tarafından boş bir arazide bulunan cesedi, Kazan'ın ablası ayakkabısından teşhis etti.



    Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Mülkiye Kazan'ın öldürülmesi olayı ile ilgili nişanlısı Mustafa Asan'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Anlı, Asan'ın hakkındaki iddiaları cevaplandırmak için İstanbul'a gelirken yolda yapılan çevirmede gözaltına alındığını ifade etti. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kızıltepe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Asan'ın ifade alma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da 35 gündür haber alınamayan Mülkiye Kazan ölü bulundu! Nişanlısı katil şüphelisi olarak emniyete götürüldü
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