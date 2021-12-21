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    • Yaşam
    • 21.12.2021 21:37
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    • 21.12.2021 21:43
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    Samsun'da kahvehaneye silahlı saldırı!

    Son dakika haberleri... Samsun'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı.

    Kahvehaneye silahlı saldırı!

    Samsun'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

    Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki bir kahvehanede saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen bir kişi tabancayla ateş açtı.

    4 KİŞİ YARALANDI
    Silahlı saldırıda Oktay B., Hüseyin V., Oktay K. ve Adem Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel bir hastane ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGAN YAKALANDI
    Oktay B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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