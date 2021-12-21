İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Fatih ilçesi merkezli çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.