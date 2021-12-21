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    • Yaşam
    • 22.12.2021 06:37
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    • 22.12.2021 06:37
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    İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

    İstanbul'da helikopter destekli Fatih merkezli çok sayıda ilçede torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul’da helikopter destekli operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Fatih ilçesi merkezli çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI
    Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    Operasyona özel harekat polislerinin eşlik ettiği görülürken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
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