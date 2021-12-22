İnsanlığın merkezi Çorum! Para dolu cüzdanın sahibini bulmak için adeta kent seferber oldu





FRANSA ŞOKTA!

Macron'un eşi Brigitte Macron'un, hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Trogneux, Brigitte Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını gösterdi. Tuhaf söylentinin bir sonraki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sadece aylar önce ortaya çıkması da dikkat çekti. Fransa basını, bu olayın ilk kez bir First Lady'nin başına gelmediğini belirtirken, 2017'de eski ABD First Lady'si Michelle Obama hakkında da benzer iddialar ortaya atıldığını vurguladı.