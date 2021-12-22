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    İnsanlığın merkezi Çorum! Para dolu cüzdanın sahibini bulmak için adeta kent seferber oldu

    Dünyanın merkezi Çorum, insanlığın da umudu oldu. Bir kadın, yolda para dolu cüzdan buldu. Kent adeta seferber oldu! Valiliğin desteğiyle Mustafa Başaran kısa sürede çantasına kavuştu. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberleri...

    İnsanlığın merkezi Çorum

    Herkesin öldü dediği insanlık, Çorum'da ortaya çıktı! Akşam saatlerinde çarşıda gezen bir kadın, yolda bulduğu cüzdanı esnaf Ayhan Hallı'nın dükkanına bıraktı. Hallı, içinden bin 450 dolar ve 565 TL çıkan cüzdanın durumunu Vali Mustafa Çiftçi'ye anlattı. Çantadan çıkan kimlik kartlarından kısa sürede cüzdanın sahibi Mustafa Başaran'a ulaşıldı. Dün, cüzdanını Vali Çiftçi'den teslim alan Başaran, "Hafta sonu arkadaşlarımla çarşıda buluştum. Eve dönerken markete uğramıştım. O zaman cüzdanın olmadığını fark ettim. Cüzdanı bulan kişiye teşekkür ederim" açıklaması yaptı.



    TEHLİKEYİ 'GÖL'ÜN
    Kuralık tüm dünyayı tehdit etti. Korkutan görüntü bu kez Bursa'daki en büyük tatlı su kaynaklarımızdan biri olan İznik Gölü'nden geldi. Yağışların azalmasıyla birlikte su seviyesi geriledi. Balıkçı kayıkları karaya otururken sular altında olan Aziz Neophytos Bazilikası da kendini gösterdi. İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, gölün 150 metreye kadar çekildiğini söyledi.



    BAY CANINA!
    Bursa'da Nilay Bay, cesaretiyle hayran bıraktı. Genç kadın 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Muratcan Sarı'ya evlenme teklifi etmek için plan yaptı. Dün kiraladığı tekneyi meşalelerle donattı! Diz çöküp evlenme teklifi ettiği sevgilisine yüzüğü uzattı. Ezberleri bozan gelin Nilay Bay, "Genç kızlara tavsiyem hiç beklemesinler, kendileri teklif etsinler" çağrısı yaptı. Hayatının sürprizini yaşadığını söyleyen Muratcan Sarı ise "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı oldu" ifadesini kullandı.



        DARPHANE!
        ABD'li bir emlak sitesi, dünyanın en pahalı evlerini açıkladı! İlk sırada İtalya'nın Roma şehrindeki Villa Aurora yer aldı. 532 milyon dolar değerindeki 30 bin metrekarelik villada çok sayıda tarihi eserin de bulunduğu açıklandı.



        HEM DAYAKÇI HEM HASTA
        Habertürk eski Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir'e tokat atarak Türkiye'yi şoke etti. Kendi çalışma arkadaşlarına da şiddet uyguladığı öğrenildi. AK Parti eski Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar'a da birlikte çalıştığı gazeteden tazminat istediği için bir kağıda penis resmi çizerek "Anca bunu alırsın" dediği iddia edildi. Bu olayı doğrulayan "Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı. Tedavi olması gerekiyor" dedi.



        SUSURLUK
        İstanbul Kadıköy Kalamış'ta ünlü bir restoranda eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile aralarında husumet bulunan bir grup çatıştı. Susurluk davası hükümlüsü olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü. Çatışmanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.



            HAYAGERÇEK OLDU
            İngiltere'ye kaçtıktan sonra kocası Dubai Şeyhi el Maktum'a dava açan Prenses Haya'nın beklediği haber, Yüksek Mahkeme'den geldi. Hakim, el Maktum'un Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi olan Prenses Haya ve iki çocuğuna 554 milyon dolar Sterlin ödemesine hükmetti. 735 milyon dolara tekabül eden bu rakamın, İngiltere'de bir rekor olduğu belirtildi.



            FRANSA ŞOKTA!
            Macron'un eşi Brigitte Macron'un, hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Trogneux, Brigitte Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını gösterdi. Tuhaf söylentinin bir sonraki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sadece aylar önce ortaya çıkması da dikkat çekti. Fransa basını, bu olayın ilk kez bir First Lady'nin başına gelmediğini belirtirken, 2017'de eski ABD First Lady'si Michelle Obama hakkında da benzer iddialar ortaya atıldığını vurguladı.



            CANiYE MÜEBBET
            İstanbul Bağcılar'da anaokulu öğretmeni Gözde Aytar (34), 8 altın bileziğini yağmalamak istediği komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) önce tülbent ile boğmaya çalıştı. Ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden oldu. Aytar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



                ŞİMDİ ÇOK MUTLU
                Manisa'da Fatma Mutlu, kiloları yüzünden işe giremedi. Zayıflamak için harekete geçti. 4 ayda 31 kilo verip 55'e indi. O artık çok mutlu biriydi: Kendinize inanın ve asla pes etmeyin.



                CEZA SAHASI
                Bursa'da Yalıntaşspor'un kalecisi Barış Yurt, kırmızı kart görünce çıldırdı. Maç sonunda Samanlıspor'un soyunma odasını bastı. Kuru sıkı tabancasıyla etrafa tehditler yağdırdı. Şikayet üzerine gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.



                TOGG GÜZEL
                Türkiye'nin milli otomobili TOGG, gaza bastı. ABD'deki fuar için yola çıktı. Turkish Cargo ile taşındı. 5-8 Ocak'ta Las Vegas'taki fuarda görücüye çıkacak.



                    95 MİLYON DEVRETTİ
                    6 BİLEN çıkmayınca 95 milyon 566 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 946'şar lira, 4 bilenler 539'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                    VAKA SAYISI 19 BİN 859
                    Türkiye'de dün 353 bin 152 Covid-19 testi yapıldı. 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 25 bin 532 oldu.

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                    Can dostları için modern tesis
                    Haberler Yaşam İnsanlığın merkezi Çorum! Para dolu cüzdanın sahibini bulmak için adeta kent seferber oldu
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