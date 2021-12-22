İnsanlığın merkezi Çorum! Para dolu cüzdanın sahibini bulmak için adeta kent seferber oldu

Herkesin öldü dediği insanlık, Çorum'da ortaya çıktı! Akşam saatlerinde çarşıda gezen bir kadın, yolda bulduğu cüzdanı esnaf Ayhan Hallı'nın dükkanına bıraktı. Hallı, içinden bin 450 dolar ve 565 TL çıkan cüzdanın durumunu Vali Mustafa Çiftçi'ye anlattı. Çantadan çıkan kimlik kartlarından kısa sürede cüzdanın sahibi Mustafa Başaran'a ulaşıldı. Dün, cüzdanını Vali Çiftçi'den teslim alan Başaran, "Hafta sonu arkadaşlarımla çarşıda buluştum. Eve dönerken markete uğramıştım. O zaman cüzdanın olmadığını fark ettim. Cüzdanı bulan kişiye teşekkür ederim" açıklaması yaptı.
TEHLİKEYİ 'GÖL'ÜN
Kuralık tüm dünyayı tehdit etti. Korkutan görüntü bu kez Bursa'daki en büyük tatlı su kaynaklarımızdan biri olan İznik Gölü'nden geldi. Yağışların azalmasıyla birlikte su seviyesi geriledi. Balıkçı kayıkları karaya otururken sular altında olan Aziz Neophytos Bazilikası da kendini gösterdi. İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, gölün 150 metreye kadar çekildiğini söyledi.
BAY CANINA!
Bursa'da Nilay Bay, cesaretiyle hayran bıraktı. Genç kadın 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Muratcan Sarı'ya evlenme teklifi etmek için plan yaptı. Dün kiraladığı tekneyi meşalelerle donattı! Diz çöküp evlenme teklifi ettiği sevgilisine yüzüğü uzattı. Ezberleri bozan gelin Nilay Bay, "Genç kızlara tavsiyem hiç beklemesinler, kendileri teklif etsinler" çağrısı yaptı. Hayatının sürprizini yaşadığını söyleyen Muratcan Sarı ise "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı oldu" ifadesini kullandı.