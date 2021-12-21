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    Su şişesinde bile satıyorlar! Sahte alkolde ölenlerin sayısı, 59’a ulaştı

    İstanbul Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu (50), sahte içki içtikten sonra fenalaştı. Eşi Fikret Havutçuoğlu tarafından hastaneye kaldırılan Havutçuoğlu, yaşamını yitirdi.

    Su şişesinde sahte alkol!

    İstanbul Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu (50), sahte içki içtikten sonra fenalaştı. Eşi Fikret Havutçuoğlu tarafından hastaneye kaldırılan Havutçuoğlu, yaşamını yitirdi. Eşinin geçen Cumartesi günü bir tekel bayisinden 25 TL vererek, pet şişe içerisinde sahte içki aldığını anlatan Fikret Havutçuoğlu, "Alkol aldıktan sonra gözlerinin görmediğini, vücudunda ağrılar hissettiğini söyledi. Çığlık çığlığa öldü" dedi. Aksaray'da yaşayan reklamcı Süleyman Çiğdem (56) de alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çiğdem ve Havutçuoğlu ile birlikte, son dönemde sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a ulaştı.

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    Haberler Yaşam Su şişesinde bile satıyorlar! Sahte alkolde ölenlerin sayısı, 59’a ulaştı
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