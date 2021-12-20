Bursa'da düğmeye basıldı! 10 ilde sahte içki operasyonu yapıldı 24 kişi göz altına alındı

Bursa merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin sahte alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan etiketleri yapıştırarak kargo yoluyla satış yaptığı belirlendi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla etil alkol üreticisi ve bayilerinden temin ettikleri etil alkolleri sahte içkiye dönüştüren ve üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan etiketleri yapıştırarak kargo yoluyla satış yaptığı belirlenen suç örgütünü fiziki ve teknik takibe aldı.