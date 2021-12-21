Hülya Avşar, ekonomiyi değerlendirdi! Sosyal medyada linç edildi

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet etti. Konu, ekonomiye geldi. Herkese 'Ayağınızı yorganınıza göre uzatın' mesajı veren Avşar kızı "Türkiye'de hatta dünyada eğer hayattaysan, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de atlatılacak" dedi. Ancak iyi niyetli bu açıklaması nedeniyle sosyal medyada linç edildi! Bir kesimse Avşar'a destek verdi: Devletini kötüleleyen değil destek veren sanatçılara ihtiyacımız var.