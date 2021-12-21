Bulgar levası, 10.33 TL'ye yükseldi! Bulgaristan'da yaşayanlar, Türkiye'ye akın etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ilk durağıysa Edirne'ydi. Alışveriş için tarihi kente günübirlik ziyaretler yapan Bulgarlar, giyecek, yiyecek, ilaç, kozmetik hatta halı alışverişini bile yapıp ülkesine gitti!

Tomar tomar para harcayan Bulgar müşteriler, esnafı da sevindirdi. Cazibe merkezi haline gelen Edirne'de iş ilanları bile değişti! Esnaf, Bulgarca bilen işçi bulmak için harekete geçti. Esnaf Mehmet Kalkan, "Çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yılbaşı yoğunluğunun bu ayın 26'sına kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi. Bulgar vatandaşı Mustafa Ademov ise şunları söyledi: Baklavadan fıstığa kadar bagajlarımızı doldurduk!

1 AYDA 18 BİN TURİST

İranlı turistlerin tercihi Van'dı. 1 ayda, kente toplam 18 bin turist giriş yaptı. Böylece kent ekonomisine 100 milyon liralık katkı sağlandı