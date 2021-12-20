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    • Yaşam
    • 20.12.2021 15:46
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    • 20.12.2021 15:46
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    Sahte alkol komaya soktu

    Malatya’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hastanede tedavisi süren H.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Olayla ilgi başlatılan tahkikat devam ediyor.

    Sahte alkol komaya soktu

    Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıoğlu Sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan 51 yaşındaki H.G., aniden fenalaşarak yere yığıldı.

    Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.G., buradaki tedavinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

    Polis ekipleri, şahsın ikameti ve iş yerinde inceleme yaparken, H.G.'nin aldığı alkol sonucu zehirlendiği belirlendi.
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