Öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: Bir kadın hastane önünde silahla vuruldu!

Olay Büyükçekmece, Ulus Mahallesi, İnci Sokakta geçtiğimiz 1 Kasım günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki kız öğrenci gündüz okulda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. İddiaya göre okul sonrası evlerine giden kız öğrencilerden birinin yakınları Muharrem Danışmaz ve Mahmut Danışmaz yeğenlerinin darp edildiğini görünce konuşmak için diğer kız öğrencinin oturduğu sokağa gitti. İki aile sokakta kavga etmeye başladı. Bu sırada sokaktaki kavgayı ayırmak için ise Ahmet Gül isimli bir kişi oğlu ile dışarı çıktı.
İKİ KİŞİ BIÇAKLANDI
İddiaya göre, kavgayı ayırmak için dışarı çıkan Ahmet Gül ve oğlu Taha Gül darp edildi. Bu sırada Ahmet Gül'ün oğlu Taha Gül ise babasının darp edildiğini görünce iddiaya göre karşı taraftan Muharrem Danışmaz ile Mahmut Danışmaz'ı bıçakla yaraladı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Bıçakla yaralanan iki kardeş ise Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TARAFLAR HASTANEDE TEKRAR KARŞILAŞTI
Polis ekipleri Taha Gül'ü gözaltına aldı. Kavgaya karışan her iki taraf Mimar Sinan Devlet Hastanesinde karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Hastane içinde yaşanan arbede bir süre devam etti. İddiaya göre, Mustafa Danışmaz isimli kişi hastanedeki arbede sırasında belinden çıkardığı silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Ahmet Gül'ü ziyarete gelen Kader Korkmaz isimli kadın ayağında yaralandı. Ayağından yaralanan Kader Korkmaz hemen hastanede tedavi altına alındı. Ateş eden Mustafa Danışmaz ise olay yerinden kaçarak en yakın karakola teslim oldu. Polis ekipleri karakola teslim olan Mustafa Danışmaz'ı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SOKAKTA YAŞANAN KAVA CEP TELEFONU KAMERASINDA
Her iki tarafın sokaktaki kavgası bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde her iki tarafın kavga ettiği polis ekiplerinin ise olay yerinde ayırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise darp edilen Ahmet Gül'ün yerde yattığı görülüyor.