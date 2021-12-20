Öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: Bir kadın hastane önünde silahla vuruldu!

İKİ KİŞİ BIÇAKLANDI

İddiaya göre, kavgayı ayırmak için dışarı çıkan Ahmet Gül ve oğlu Taha Gül darp edildi. Bu sırada Ahmet Gül'ün oğlu Taha Gül ise babasının darp edildiğini görünce iddiaya göre karşı taraftan Muharrem Danışmaz ile Mahmut Danışmaz'ı bıçakla yaraladı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Bıçakla yaralanan iki kardeş ise Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARAFLAR HASTANEDE TEKRAR KARŞILAŞTI

Polis ekipleri Taha Gül'ü gözaltına aldı. Kavgaya karışan her iki taraf Mimar Sinan Devlet Hastanesinde karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Hastane içinde yaşanan arbede bir süre devam etti. İddiaya göre, Mustafa Danışmaz isimli kişi hastanedeki arbede sırasında belinden çıkardığı silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Ahmet Gül'ü ziyarete gelen Kader Korkmaz isimli kadın ayağında yaralandı. Ayağından yaralanan Kader Korkmaz hemen hastanede tedavi altına alındı. Ateş eden Mustafa Danışmaz ise olay yerinden kaçarak en yakın karakola teslim oldu. Polis ekipleri karakola teslim olan Mustafa Danışmaz'ı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.