Muğla'da satırlı psikopat hastaneyi basarak dehşet saçtı!

Muğla'da hastanedeki güvenlik görevlilerine satırla saldıran ve sağlık çalışanlarına hakarette bulunan Tolga İdik ile kız arkadaşı Elif Özdin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.