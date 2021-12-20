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    • Yaşam
    • 20.12.2021 22:03
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    • 20.12.2021 22:11
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    Muğla'da satırlı psikopat hastaneyi basarak dehşet saçtı!

    Muğla'da Tolga İdik adlı psikopat satırla hastaneyi basarak, güvenlik görevlilerine saldırdı. Sağlık çalışanlarına ise hakaretler yağdıran İdik, iddiaya göre tedavisi süren kız arkadaşını görmek istediğini ve çalışanlar tarafından izin verilmediğini öne sürdü.

    DHA
    Satırlı psikopat hastaneyi bastı

    Muğla'da hastanedeki güvenlik görevlilerine satırla saldıran ve sağlık çalışanlarına hakarette bulunan Tolga İdik ile kız arkadaşı Elif Özdin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



    Olay, sabah saatlerinde Dalaman Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Hastanede tedavisi süren kız arkadaşı Elif Özdin'i görmesine izin verilmediğini ileri süren Tolga İdik, yanında getirdiği satırla dehşet saçtı. Sağlık çalışanlarına hakaret eden İdik'in güvenlik görevlilerine de satırla saldırması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.



    KENDİ SATIRLA KIZ ARKADAŞI MAKASLA
    İhbar üzerine hastaneye sevk edilen gelen polis ekipleri, İdiz'e kelepçe takacağı sırada kız arkadaşı Elif Özdin ise müşahede odasından aldığı makasla çevresindekilere saldırmaya çalıştı. Olay sırasında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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