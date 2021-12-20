Haber okuyan spikerlerden bile kıskandı! İzmirli iş insanı Mehmet Biçer eşi ile mahkemelik oldu

İzmirli işinsanı Mehmet Biçer (52), 3 yıl önce Ö.G.B. (55) ile Antalya'da evlendi. Ancak bir süre sonra eşinin kıskançlık huyunun ortaya çıktığını iddia etti. "Kıskançlık yüzünden psikiyatrik olarak 2 sene tedavi gördü. Kıskançlığı aşamayınca ben boşanmak istedim. 'Beni bırakamazsın' dedi. Kendisine zorla senet imzalatıp darp ettiğim iddiasıyla beni şikayet etti.

Hakim, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bıraktı. Ancak yurtdışında işlerim vardı. Yasak yüzünden gidemedim. Bu süre içinde 6 milyon dolar zarar ettim" dedi. Eşi tarafından bir yalan ve kumpasın içinde kaldığını iddia eden Biçer, "Televizyondaki haber spikeri kadını 15 dakikadan fazla haber izleyemiyorduk. Beni spikerlerden bile kıskanıyordu" ifadelerini kaydetti.