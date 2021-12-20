Eşini öldürdüğü iddiasıyla 18 ay tutuklu kalan öğretmen, mesleğe geri alındı (Yaşam haberleri)

Iğdır'da 2 yıl önce hamile eşi Ebru Aras'ı öldürdüğü iddia edilen öğretmen Umut Aras, 18 ay tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Mahkemesi devam eden cinayetle ilgili duruşma 17 Mart 2022'ye ertelendi. Ancak Aras'ın öğretmenliğe geri dönüş müracaatının kabul edildiği öğrenildi. Bu karar acılı aileye isyan ettirdi. Aile, Aras'ın kızlarının katili olduğunu iddia ederek kararın iptali için Milli Eğitim Bakanlığı'na itiraz dilekçesi verdi.

Furkan NEHRİ-Halit ÖZTÜRK

ÖLÜM ÇIĞLIĞI!

Kocaeli'de iddiaya göre Nurten Uyanık (36), doğalgaz borusuna kendini asarak canına kıydı. Annesi yanında ölen 3 aylık Asel bebeğin olay gününe ait kaydedilen ağlama sesleri ortaya çıktı. Uyanık'ın psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren komşusu S.U, "Olay günü öğle saatlerinde Nurten'in eşinin eve geldiğini gördüm ve öksürük sesleri duydum" dedi.

ÖLDÜĞÜYLE KALDI

Ankara'da tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker (20), geçen Kurban Bayramı'nın 1. günü kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kayıplara karıştı. 3 gün sonra dere yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada Adli Tıp, "İleri derece çürüme var. Ölüm nedeni belirlenemedi" dedi. Takipsizlik kararına varıldı. Dilhan DUMANOĞLU.

AMERİKA DEĞİL TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Afganistan'da üniversite sınavında birinci olduktan sonra ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden burslu eğitim daveti alan Selgey İsmailhil, hepsini elinin tersiyle itti. Türkiye'yi tercih etti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde İngilizce tıp eğitimi alan İsmailhil, "Türkiye kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilecekleri özgür bir ülke" dedi. Merve BİLKAY.

GÜZEL HAVVADİS

Türk hekimleri, tıpta başarı üstüne başarı elde etti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi temmuz ayında Türkiye'nin ikinci rahim naklini gerçekleştirdi. 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi 11 yıldır çocuk hasreti çeken Havva Erdem'e nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan, genç kadına ilk tüp bebek denemelerinin önümüzdeki aylarda yapılacağı söyledi. Şöyle devam etti: Umarım o da Derya Sert gibi bebeğini yakın zamanda kucağına alacak. Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyanın ilk başarılı rahim naklini 10 yıl önce gerçekleştirmişti. Nakil olan Derya Sert, geçtiğimiz yıl bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

KARA MİZAH

Yazar Metin Hara, Adriana Lima'yla yaşadığı aşkla gündeme geldi. İlişki bitince de sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımların silinmesini istedi. Ancak savcılık, 'paylaşımlar mizahi eleştiri' diyerek davayı reddetti. SEDA NUR GÜNAYDIN

BUNU DA GÖLDÜK!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Tuz Gölü'nde kuraklığın yıllar içinde neden olduğu değişimi gösteren uydu görüntülerini paylaştı. NASA, en eskisi 1988 olan farklı yıllarda çekilen uydu görüntülerini yayınlanarak "Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü şimdi su birikintisinden daha geniş bir alanı kaplıyor" ifadesini kullandı.

MİRAS ANADOL

Bursa'da yaşayan Turgay ve Mehmet Cemal Altunbaş kardeşler, dedelerinden kalan Anadol marka otomobil sevdasını geleceğe taşımaya çalıştı. Şimdilik 13 otomobillik "Anadol koleksiyonu" oluşturmayı başardı. Makine mühendisi Turgay Altunbaş, "Dededen yadigar kalan aracımız babamıza geçti. Şimdi araç bize kaldı. Bakalım bizim çocuklarımız buna nasıl bir ilgi duyacak?" dedi.

GİTTİ DE GELMEDİ KINALI KUZUM

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Şimşek Operasyonu'nda geçtiğimiz Nisan ayında şehit düşen Teğmen Mehmet Kıvık'ın annesi Ayşe Kıvık, oğlu adına Instagram hesabı açtı. Oğlunu askere gönderirken düzenledikleri törenden çekilmiş fotoğrafların altına, "Gitti de gelmedi kınalı kuzum. Sana düğünler yapacaktım." dedi.

USTAYI YIKAN İNTİHAR

Türkücü İzzet Altınmeşe, evlat acısıyla yıkıldı. Oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Mersin'de 12'nci kattan atladı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Altunmeşe, son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.

PAŞARDI!

Ankara'da Paşa adlı köpek 55 kiloya çıktı. Veteriner gözetiminde diyete başladı. Sahibi Hatice Ayvaz'ın da desteğiyle fazlalıklarını attı. 24 kiloya inmeyi başardı.

SÜLÜK SKANDALI

İstanbul'da Ebru B. (42), hemoroit tedavisini bir apartman dairesindeki sözde sağlık merkezinde sülükle tedavi ettirmek istedi. Ancak sülük, hemoroide yapışmadı. Sözde doktor ise hemoroidi jiletle kesti. Kan kaybından bilinci kapanan kadının hayatı, annesinin ambulansı aramasıyla kurtuldu. Dilek Yaman DEMİR.

94 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 93 milyon 916 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 312'şer lira, 4 bilenler 604'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

4.6 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 635 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 137'şer, 4+1 bilenler 461'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.