Meral Şen sokak ortasında vahşice katledildi! İki ay önce katilini şikayet ettiği ortaya çıktı

Olay, 18 Şubat Perşembe gecesi saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokakta meydana geldi. Temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan evli iki çocuk annesi Meral Şen, gece mesaisi için evinden çıkarak servis aracını beklemeye başladı.
Burada kendi aracında pusuda bekleyen Erkan Ş. eski mesai arkadaşı sokak ortasında talihsiz kadınla tartıştı. Tartışma sırasında Şen'i bıçaklayan şüpheli olayın ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.
Şen'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen, doktorların tüm müdahalelerin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlı Erkan Ş.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Meral Şen'in işe alkollü geldiği için mesai arkadaşı Erkan Ş.'yi yönetime şikayet ettiği ve Erkan Ş.'nin bu yüzden işten atıldığı, aralarında bu sebeple husumet oluştuğu ortaya çıktı.