Marmara Denizi'ndeki müsilaj raporunda şoke eden İstanbul detayı

İlk etapta ileri biyolojik tesislerin olması için Marmara havzasındaki tüm belediyelerin sorumluluğu var. Çözüm ortakları yerel yönetimler. 16 arıtma tesisi için 10 milyar lira gerekiyor. İBB böyle kaynağı olmadığını söyledi. Bu sorunun el birliği ile çözülmesi gerekir. Marmara Denizi eylem planı maddeleri hayata geçirilmeli. Onların içinde bir tanesi Marmara Denizi'nin Çevre Koruma Alanı ilan edilmesiydi. Bu kararı aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası aracılığıyla bunu yapar ya da yaptırır. Ve belediyelerden tahsil edebilir. İçinde yerel yönetimlerin mutlak olacağı, harcanacak kaynağın bir bölümünü belediyelerin üstleneceği bir yapıyı tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.