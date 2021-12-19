Marmara Denizi'ndeki müsilaj raporunda şoke eden İstanbul detayı

TBMM, Marmara'nın kirliliği ve Müsilaj sorununun gerçek sorumlusunun İstanbul olduğunu ortaya koydu. Denizdeki kirliliğin yüzde 72'sinin İstanbul kaynaklı olduğu öne sürüldü. Raporunu yakın zamanda açıklayacak olan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, yaptıkları çalışmaları ve vardıkları sonuçları bir grup gazeteciye anlattı.
Demir, müsilajın Marmara denizi için bir uyarı olduğunu belirterek, çözüme ilişkin önerilerin dikkati alınması durumunda iki yıl içerisinde sorunun ortadan kalkacağını öne sürdü. Demir, şunları söyledi: "Marmara Denizi'nin kirlenmesinde üç temel faktör var. Küresel ısınma, Marmara Denizi'nin yapısal kendi özelliği ve kirlilik. Üst su düzeyi 6 ay içinde yenileniyor. Alt kısım ise 6 yılda kendini yenileyebiliyor. Eğer bu sorunların önüne geçmezseniz, problem artarak büyüyecek. Tedbirleri almazsak Marmara Denizi'nin akibeti konusunda müspet bir şey söyleyemez."
ŞEHİR ATIKLARI İLK SIRADA
Demir, müsilaj sorununun kaynağının yüzde 72'sinde İstanbul'un payı olduğunu söylerken, "Başlıca kirleticiler, şehir atık suları, sanayi atıkları ve kötü tarım uygulamaları. Esas sorun, önüne geçebileceğimiz kirleticiler. Marmara'ya 5 milyon 393 bin metreküp su veriliyor günlük. Kentsel atık 4 milyon 813 bin metreküp. Endüstriyel atıklar 479 bin metreküp. Bunların yüzde 53'ü ön arıtma. Biyolojik arıtma yüzde 42, ileri biyolojik arıtma yüzde 4.5 oranında. Kesinlikle denize sadece ileri biyolojik arıtma suları verilmeli. Marmara Denizi'nin kirletilmesinde İstanbul'un payı yüzde 72. İstanbul'u çözmeden bunu çözmek mümkün değil. Marmara'yı kurtarmak adına söylüyorum.