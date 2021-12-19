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    İzmir'de Meral Şen, patronu tarafından öldürüldü! 2 ay önce polise şikayet etmiş

    İzmir'de alkollü işe geldiği için kendisini patrona şikayet eden ve işten atılmasına neden olan mesai arkadaşı Meral Şen'i (40) 18 Şubat'ta sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Erkan Şenol hakkında yürütülen soruşturma tamamladı. Meral Şen'in cinayetten yaklaşık 2 ay önce de polise giderek 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla Erkan Şenol'u şikayet ettiği ortaya çıktı.

    Katilini polise şikayet etmiş

    İzmir'de alkollü işe geldiği için kendisini patrona şikayet eden ve işten atılmasına neden olan mesai arkadaşı Meral Şen'i (40) 18 Şubat'ta sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Erkan Şenol hakkında yürütülen soruşturma tamamladı.

    Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Şenol'un 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    Meral Şen'in cinayetten yaklaşık 2 ay önce de polise giderek 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla Erkan Şenol'u şikayet ettiği ortaya çıktı. Ceyhan TORLAK

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    Haberler Yaşam İzmir'de Meral Şen, patronu tarafından öldürüldü! 2 ay önce polise şikayet etmiş
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