Halasının kullandığı cipin altında kalıp hayatını kaybeden Eymen herkesi ağlattı

İzmir'de 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın, halasının kullandığı cipin altında kalıp hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle tutuksuz sanık Z.A.'nın katılmadığı duruşmada konuşan Eymen'in babası Adem Kara, "Eymen'in mevlüdünde balkonda neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bunun üzerine ben de onu evimden çıkarmıştım" dedi. İddianamede sanık Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.